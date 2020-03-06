Beşiktaş, Ganalı golcü Edwin Gyasi'yle ilgileniyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sports World Ghana, Siyah-Beyazlıların Edwin Gyasi ile ilgilendiğini yazdı.

Sports World Ghana adlı internet sitesi, Beşiktaş’la ilgili bir transfer haberi verdi. Buna göre Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.



Sports World Ghana adlı internet sitesi, Beşiktaş’la ilgili bir transfer haberi verdi. Buna göre Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.

1.85 boyundaki ve 28 yaşındaki başarılı forvet, 5 kez Gana Milli Takımı’nın formasını da terletti.

MLS macerasının ardından CSKA’ya geri dönen Gyasi, çıktığı 4 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Fanatik)