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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 13:35
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  • 06 Mart 2020 Cuma 13:35

Beşiktaş, Ganalı golcü Edwin Gyasi'yle ilgileniyor

Beşiktaş, Ganalı golcü Edwin Gyasi'yle ilgileniyor

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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sports World Ghana, Siyah-Beyazlıların Edwin Gyasi ile ilgilendiğini yazdı.

Sports World Ghana adlı internet sitesi, Beşiktaş’la ilgili bir transfer haberi verdi. Buna göre Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.

Sports World Ghana adlı internet sitesi, Beşiktaş’la ilgili bir transfer haberi verdi. Buna göre Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.

1.85 boyundaki ve 28 yaşındaki başarılı forvet, 5 kez Gana Milli Takımı’nın formasını da terletti.

MLS macerasının ardından CSKA’ya geri dönen Gyasi, çıktığı 4 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Fanatik)

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