Beşiktaş, Ganalı golcü Edwin Gyasi'yle ilgileniyor

Sports World Ghana adlı internet sitesi, Beşiktaş’la ilgili bir transfer haberi verdi. Buna göre Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.
Sports World Ghana adlı internet sitesi, Beşiktaş’la ilgili bir transfer haberi verdi. Buna göre Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.
1.85 boyundaki ve 28 yaşındaki başarılı forvet, 5 kez Gana Milli Takımı’nın formasını da terletti.
MLS macerasının ardından CSKA’ya geri dönen Gyasi, çıktığı 4 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
(Fanatik)