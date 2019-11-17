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  3. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da istediği Mert Hakan Yandaş'ı ocakta bitiriyor

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da istediği Mert Hakan Yandaş'ı ocakta bitiriyor

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da istediği Mert Hakan Yandaş'ı ocakta bitiriyor

Göreve başlar başlamaz takımın çehresini değiştirmek için harekete geçen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları maliyeti düşük ve genç isimlere yöneldi, liste başına Mert Hakan Yandaş'ı aldı.

Bu sezon 11 lig ve 4 kupa maçında sahaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu toplam 4 gol bulurken, performansı ile de ara transferin gözdesi oldu. Sezon sonunda Sivasspor ile kontratı bitecek olması Mert Hakan'ı daha da öne çıkarıyor.

Sezonun flaş oyuncularından olan Mert Hakan için Beşiktaş'ın dışında Trabzonspor ve devre arasında kadroda büyük değişiklik yapması beklenen Galatasaray da devrede.

Beşiktaş sözleşmesinin bitmesini beklemeden uygun bir bonservisle devre arası transferinde oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

Menemenspor'dan 2017 yılında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

(Sabah)


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