Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe zarar açıkladı

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Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.

Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı. Üç kulübün de zarar ettiği ortaya çıktı. 1 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 arasındaki bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildiren Beşiktaş 40 milyon, Galatasaray 39.5 milyon, Fenerbahçe ise 30 milyon lira zarar etti.