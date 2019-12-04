Beşiktaş forvet sıkıntısını bitiriyor! İki golcüden birisi Kartal olacak!

Beşiktaş Yönetimi Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteği üzerine golcü arayışlarına başladı. Burak Yılmaz’ın sakatlık ya da cezalı olması durumunda forvet hattında sıkıntı çeken Siyah-Beyazlı takımın ikinci yarıda bu sorunu yaşamaması için harekete geçen yönetim Aston Villalı Jonathan Kodjia ve Slovan Bratislava’da oynayan Andraz Sporar için kulüpleri ile temasta. 25 yaşındaki Sloven golcü Sporar’ı liste başı olarak düşünen Beşiktaş, bu transferi 1 milyon euroya bitirmek istiyor. Sporar olmazsa, Kodjia için görüşmeler hız kazanacak. (StarSpor)