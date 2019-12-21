Beşiktaş, Fenerbahçe'yi eski yıldızlarıyla vuracak

Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor. Zorlu maçın taktiğini belirleyen Abdullah Avcı, tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı. Fenerbahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor. Beşiktaş’ta Fenerbahçe karşısında sağ kanatta Jeremain Lens, sol kanatta ise Caner Erkin’in ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Rakibini eski silahlarıyla vurmayı hedefleyen Avcı, sakatlıktan kurtulan Kevin N’Koudou’yu ise maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe savunmasının hızlı oyuncu karşısında zorluk çekeceğini düşünen Avcı, maçın gidişatına göre karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde bu futbolcuyla gol arayacak. (İHA)