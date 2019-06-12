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  • Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Youssouf Sabaly için girişimlere başladı
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:14 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:14

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Youssouf Sabaly için girişimlere başladı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Youssouf Sabaly için girişimlere başladı

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalar imzalamaz transfer için harekete geçti.

Sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Siyah-Beyazlılar’ın Avcı’nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi Bordeaux’da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Bordeaux’nun teknik direktör Pau lo Sousa’nın 3-4-3 sistemine uymadığı için gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ve Napoli’nin de listesinde olan Sabaly’nin transferini 3 milyon euronun altında bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

(Star)

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