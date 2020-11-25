Beşiktaş Fenerbahçe derbisine çok önemli eksiklerle çıkacak

Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup ederek, zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş hafta sonu Kadıköy’de oynayacağı Fenerbahçe derbisinden de galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Kartal’da savunma hattının en önemli isimlerinden Welinton dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida’nın da büyük olasılıkla karşılaşmaya yetişemeyeceği belirlendi.
Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan ve arka adalesinde ikinci derece zorlanma belirlenen Welinton daha sonra Kovid-19’a yakalanmıştı. İzolasyon süreci sona eren ve Kovid-19’u atlatan Welinton’un sakatlığının ise devam ettiği öğrenildi. Uzun süredir antrenman yapamayan Brezilyalı stoperin derbiye yetişmesinin bu aşamada mümkün olmadığı ifade edildi.
Beşiktaş dev müsabakada Domagoj Vida’dan da büyük olasılıkla yararlanamayacak. Kovid-19 testi 11 Kasım tarihinde pozitif çıkan Hırvat stoperin izolasyon süreci henüz bitmedi. Yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrılan olan Vida’nın derbide de ilk 11’deki yerini alamayacağı ifade edildi. Deneyimli oyuncunun zayıf da olsa kadroya girme şansının bulunduğu ileri sürüldü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Welinton ve Vida’nın yokluğunda stoper hattında yine Necip-Montero ikilisine görev verecek. Medipol Başakşehir karşısında iyi bir uyum ve performans ortaya koyan Necip ile Montero’nun Kadıköy’de de ilk 11’de yer alacakları kaydedildi.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.
Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak.
Artık elle oynamalarda kolun durumundan çok hakemin kararı belirleyici olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, "Elle oynamalarda tutarsızlık var. Oyuncunun eline veya koluna çarpan her top penaltı değildir. Son söz hakemlerde olacak." yorumunu yaptı.
Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ile de gündem olan eski İngiliz futbolcu David Beckham, servetine servet katacak. Beckham, Play Station ve Xbox'ın yeni FIFA oyununda yer almak için tarihi bir anlaşmaya imza attı. İşte İngiliz yıldızın 3 yıllık imza karşılığıda alacağı ücret.
44 yaşındaki tecrübeli isim Mönchengladbach ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu maç Çakır'ın 50. maçı olacak.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 kaybedilen Manchester United maçını değerlendirdi.