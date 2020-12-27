Beşiktaş evinde Sivasspor'a karşı geride

İki takım arasında geride kalan 28 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon oynanan maçlarda rakibine deplasmanda 3-0, evinde 2-1 mağlup oldu.
- BEŞİKTAŞ, EVİNDE RAKİBİNE KARŞI GERİDE
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 5 kez yenebildi.
Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.
Demir Grup Sivasspor, geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta oynanan maçlarda Beşiktaş'a 2-1'lik skorlarla üstünlük sağladı.
- GOLSÜZ MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
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