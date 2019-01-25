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Beşiktaş evinde 4. kez kayıp yaşadı

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BB Erzurumspor karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Beşiktaş, bu sezon evinde 4. kez kayıp yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evinde dördüncü kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon Vodafone Park'ta ev sahibi olduğu maçlarda Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la berabere kalarak toplam 8 puan kaybetmişti.

Siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyespor'la da berabere kalarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini aldı ve Dolmabahçe'deki toplam puan kaybını 10'a çıkarttı.

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