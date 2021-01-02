Beşiktaş eski yıldızı için nabız yokluyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Arsenal’e dönen ve gösterdiği süper performansla takımda kendine yer bulan Mohamed Elneny yeniden tartışmalı hale geldi. Arsenal taraftarı oyuncunun ilk 11’de oynamasına karşı çıkıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 874 dakika sahada kaldı. Siyah-Beyazlı Yönetim, eski oyuncusunun takımdaki son durumunu yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, Elneny için bir girişimde bulunma kararı aldı.
DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Transferde İngiliz ekibinin tavrına göre hareket edilecek. Mısırlı oyncunun İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. Elneny‘nin ise piyasa değeri 7 milyon euro. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sezon başında Elneny’nin takımda tutulması gerektiğini dile getirmişti.
Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.
Manchester United 2021 yılının ilk galibiyetini evinde elde etti. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, lider Liverpool ile puanını eşitledi.
İngiltere Premier Lig'de West Ham United, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Galatasaray Başkanı Kulübü Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
• "Üzücü bir olay yaşadık. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu berbat geçen 2020'ye havale edelim."
• "Omar'ın morali iyi, şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış. Göz, en hassas organlarımızdan biri. İyiye doğru gidiş var, umut hiçbir zaman kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım."
Yeni yıla girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yararlanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin doktorlarından ilk açıklama geldi.
• "Bir gözde daha fazla olmak üzere iki gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi."
• "Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Görme yetisi var, ama ileriki gidişatla ilgili ne olur söylemek bağlayıcı olur."
Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadrosuna katmak istediği ve yönetime bildirdiği isimler belli oldu.