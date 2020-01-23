Beşiktaş eski golcüsü Aboubakar için nabız yokluyor

TFF’nin bütçe kısıtlaması nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Beşiktaş yine de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bütçe sorununu çözmek için yoğun mesai harcayan Kara Kartal bir yandan da eski golcüsü Aboubakar için nabız yokluyor.

Ligin ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş’ta öncelikli hedef santrfor transferi. Ancak Kara Kartal’ın önünde ciddi bir bütçe kısıtlaması olması nedeniyle transfer harekâtı şimdilik oldukça yavaş işliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile yaptığı transfer zirvesinde, “Ceza alanı içinde son vuruşu hem havadan hem de yerden etkili yapan birini alırsak, gol sıkıntısını aşarız” ifadeleri ile golcü takviyesi istediğini belirtti. Yönetim de eldeki imkanlar doğrultusunda çalışmalara başladı.

Dönmeye sıcak bakıyor

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, daha önce kiralama girişimlerinde bulunduğu ancak bütçe kısıtlaması sebebiyle transferini sonuçlandıramadığı Vincent Aboubakar için yeniden düğmeye bastı. Portekiz ekibi Porto’da beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldız için son güne kadar bütçe açabilme adına çalışmalar yapılacak. Eski formuna kavuşmak isteyen ve bu nedenle Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcu da her türlü kolaylığı yapmaya hazır. Beşiktaş bütçe sorununu çözerse, Aboubakar ile resmi temaslara başlayacak.

Eski günlerinden uzak

2018 yılının son aylarında aldığı ağır darbe sonucu çapraz bağlarından sakatlanan ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyen Aboubakar o tarihten sonra eski günlerine dönememişti. Porto’da fazla şans bulamayan yıldız oyuncu, Beşiktaş’a gelerek eski günlerine dönmek ve yeniden formuna kavuşmak istiyor.

(Fanatik)