Beşiktaş Erzurumspor karşısında güle oynaya kazandı

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Mağlubiyet sonrası Ali Koç'tan flaş karar! Mağlubiyet sonrası Ali Koç'tan flaş karar! Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, devre arasında operasyon hazırlığı yapıyor.



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• Takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi.

• Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.

Milan'ın namağlup liderliği devam ediyor Milan'ın namağlup liderliği devam ediyor İtalya Serie A'da lider Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve namağlup unvanını sürdürdü.

Tottenham'a bir darbe de Leicester'dan geldi Tottenham'a bir darbe de Leicester'dan geldi İngiltere Premier Ligi'nde zirve hesapları yapan iki ekibin mücadelesinde Leicester City güldü. Konuk ekip, Tottenham Hotspur deplasmanından güzel oyun ve 2-0'lık galibiyetle döndü.

NBA'de tarihin en pahalı oyuncusu ünvanını kaptı NBA'de tarihin en pahalı oyuncusu ünvanını kaptı Utan Jazz'ın All Star pivotu Rudy Gobert, takımıyla olan sözleşmesini 5 yıl uzattı. Bu süre için 205 milyon Dolar'lık bir kontrata imza atan 28 yaşındaki oyuncu, tarihin en pahalı defans oyuncusu oldu.

Ali Çetin: 'Gerçek Denizlispor'u göreceksiniz' Ali Çetin: 'Gerçek Denizlispor'u göreceksiniz' Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, "Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak ve bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.