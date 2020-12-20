Beşiktaş Erzurumspor karşısında güle oynaya kazandı

Süper Lig'in 13. hafta maçında Beşiktaş, Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin gollerini Aboubakar (2), Nkoudou ve Vida kaydetti.
Detaylar birazdan...
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, devre arasında operasyon hazırlığı yapıyor.
DETAY
• Takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi.
• Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.
İtalya Serie A'da lider Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve namağlup unvanını sürdürdü.
İngiltere Premier Ligi'nde zirve hesapları yapan iki ekibin mücadelesinde Leicester City güldü. Konuk ekip, Tottenham Hotspur deplasmanından güzel oyun ve 2-0'lık galibiyetle döndü.
Utan Jazz'ın All Star pivotu Rudy Gobert, takımıyla olan sözleşmesini 5 yıl uzattı. Bu süre için 205 milyon Dolar'lık bir kontrata imza atan 28 yaşındaki oyuncu, tarihin en pahalı defans oyuncusu oldu.
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, "Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak ve bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Biz bu akşam sevineceğiz ve mutluyuz ama yarın başka bir iş başlayacak." dedi.