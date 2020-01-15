Beşiktaş Erzurum'da buz kesti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Hasan Ayaroğlu, 67. dakikada Oltan Karakullukçu ve 81. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ attı. Beşiktaş'ın gollerini ise 35. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 88. dakikada frikikten Caner Erkin kaydetti.
Mücadelenin rövanşı, 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurup, İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Şükür kavuşturana dadaşım" pankartıyla sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA BURAK YERİNE UMUT
Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Karius, Ruiz, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Rebocho, Vida, Caner Erkin ve Diaby 11'i ile çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk 11'inde ise Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl, Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Hamroun, Ba, Emre Gültekin, Osman Çelik, Rashad, Oltan Karakullukçu yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2015-16 sezonunda Schalke forması giyen Belhanda için Alman yöneticilerin devrede olduğu anlaşıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kumpas ve 3 Temmuz Davalarının bir an önce tamamlanmasını ve haklılıklarının meşrutiyet kazanmasını istediklerini söyledi.