Beşiktaş Erzurum'da buz kesti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Hasan Ayaroğlu, 67. dakikada Oltan Karakullukçu ve 81. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ attı. Beşiktaş'ın gollerini ise 35. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 88. dakikada frikikten Caner Erkin kaydetti.

Mücadelenin rövanşı, 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurup, İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Şükür kavuşturana dadaşım" pankartıyla sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA BURAK YERİNE UMUT

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Karius, Ruiz, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Rebocho, Vida, Caner Erkin ve Diaby 11'i ile çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk 11'inde ise Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl, Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Hamroun, Ba, Emre Gültekin, Osman Çelik, Rashad, Oltan Karakullukçu yer aldı.