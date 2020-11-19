Beşiktaş Ersin'in cezasının onanması sebebiyle açıklama yayımladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta, kalecimiz Ersin Destanoğlu'na hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından gösterilen direkt kırmızı kart neticesinde, sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz." denildi.
Alınan karardan duyulan rahatsızlığa dikkat çekilerek, "Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü TFF Tahkim Kurulunun hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
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