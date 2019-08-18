  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 07:55
  • |
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 07:55

Beşiktaş Erman Kılıç'ı istedi ama...

Beşiktaş Erman Kılıç'ı istedi ama...

Paylaş

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğunu ancak kulübün menfaatine olmadığı için bu teklifi reddettiklerini söyledi.

Otyakmaz, Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa'nın tomografisinin çekildiğini ve hastanede müşahade altında kalacağını belirtti.

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, "Resmi bir teklif yapıldı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda." şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe

title

'Dördüncü yıldızı takalım'

title

Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe
Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe

Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe

Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.

Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er
Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er

Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er

TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.

Sturridge piyasa yapıyor
Sturridge piyasa yapıyor

Sturridge piyasa yapıyor

Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!

Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı
Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı

Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı

Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.

Falcao'dan Monaco ret
Falcao'dan Monaco ret

Falcao'dan Monaco ret

Fransız L’Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao’nun, Monaco’dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray’a imza atacağı vurgulandı.

Roma'nın son gözdesi Güven
Roma'nın son gözdesi Güven

Roma'nın son gözdesi Güven

Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.

Abdullah Avcı'dan transfer yorumu
Abdullah Avcı'dan transfer yorumu

Abdullah Avcı'dan transfer yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.