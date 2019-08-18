Beşiktaş Erman Kılıç'ı istedi ama...

Otyakmaz, Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa'nın tomografisinin çekildiğini ve hastanede müşahade altında kalacağını belirtti.
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, "Resmi bir teklif yapıldı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda." şeklinde konuştu.
Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.
TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.
Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!
Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.
Fransız L’Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao’nun, Monaco’dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray’a imza atacağı vurgulandı.
Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.