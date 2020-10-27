Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü, araç kiralama şirketi Europcar'ın siyah-beyazlı erkek basketbol takımına sponsor olduğunu duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı takım 2020-2021 sezonunda ligde ve Avrupa'da oynayacağı tüm maçlarda Europcar logolu şortlarla mücadele edecek.
Siyah-beyazlı kulübün pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy yaptığı açıklamada sponsor firmaya teşekkür ederek, "Beşiktaş, Türkiye'nin en köklü spor kulübü. Taraftarlarımızdan aldığımız güç ve sponsorlarımızın desteği ile Türk sporunun geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Europcar, Beşiktaşımızı zor dönemlerde yalnız bırakmayan en önemli destekçilerimizden. Kendilerine Türk basketboluna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu iki marka güçlerini birleştirerek ülkemize sportif anlamda büyük başarılar getirecek, buna inancım tam." diye konuştu.
Europcar Türkiye Genel Müdürü ve aynı zamanda siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Fırat Fidan da açıklamasında şunları söyledi:
"Pandemi döneminde, Türkiye'de spora katkı sağlıyor olmak bizler için oldukça değerli. Kurum hedeflerimizden biri de, ülkemize ve insanlarımıza yalnızca ticari anlamda değil bu tür iş birlikleri ile de yararlı olabilmek. Sporun enerjisine, dinamizmine bu dönemde çok ihtiyacımız var. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımının Europcar desteğiyle 2020-21 sezonunda çok güzel zaferler yaşayacağına inancım tam."
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