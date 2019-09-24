Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, isim sponsoru ile sözleşme yeniledi

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Sompo Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Recai Dalaş, başantrenör Dusko Ivanovic, Beşiktaş Sompo Sigorta kaptanı Samet Geyik, Sompo Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Sompo Sigorta ile 4 yıldır birlikte olduklarını belirterek, "Japonya'nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta, 4 senedir Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın ana sponsorluğunu yapmakta. Yenilediğimiz anlaşma ile önümüzdeki sezon da bu sponsorluğa devam edeceğiz. Basketbol ailesinde uzun soluklu olarak yapılan en önemli anlaşmalardan bir tanesi. İki taraf açısından da bu süreçte sponsorluktan ziyade aile gibi olduk. Bu ilişkiyi sağlayan Sompo Sigorta'nın üst yöneticisi ve kongre üyemiz Recai Dalaş ağabeyimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anlaşmanın süresi ve içeriğiyle ilgili bilgi veren Orman, "Bir senelik anlaşma. İçerisinde sadece basketbol takımının sponsorluğu var ancak Sompo Sigorta bizim iş ortağımız. Sigorta ile ihtiyaçlarımızda da bize destek oluyor. Geçen seneki anlaşmamızın benzeri ama lira bazında yaptık. Dövizdeki artışlar sporu da etkilemiş durumda. Yaptığımız anlaşmadan mutluyuz. Beşiktaş Basketbol Takımı'na ciddi manada katkı sağlayan bir anlaşma olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, spor salonu yapma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Basketbolda salon ismi sponsorluğu yapabilmemiz için yeni bir hikaye yazmamız lazım. Salon projesini çizdirdik. Yeni bir salon projemiz var. İzinleri imza aşamasında. Yeni bir hikayenin içinde hem basketbol hem de diğer branşlarla bir şey yapmamız lazım. Salon isim sponsorluğunun mevcut ekonomik şartlarda şirketler için cazibesi yok. İlk etapta hikayesi olan bir salon projesini ortaya koymamız lazım. Başkanlık dönemimde yapılmadık tek proje o kaldı. Kamp tesisleri dahil olmak üzere her şeyi bitirdik."

Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Recai Dalaş, Japonya merkezli, 132 yıllık geçmişi olan bir firma olduklarını belirterek, "Bizim için uzun vadeli olmak çok önemli. Sponsorlukta beşinci yılımıza giriyoruz. Japonlar her şeye uzun vadeli bakarlar. Biz de onlarla çalışa çalışa Japonlaştık. Beşiktaş ile iş birliğimize de uzun vadeli bakıyoruz. İnşallah Beşiktaş ile olan iş birliğimiz başka alanlara da genişleyerek tarihi bir özellik kazanacaktır. Bütün amacımız ve niyetimiz bu." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Ivanovic, Beşiktaş'ın çok büyük bir marka olduğunu dile getirerek, "Sompo Sigorta da kendi alanında önemli bir marka. Senelerdir gelen birliktelikle bir aile ortamı oluştu. Bize destek verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Samet Geyik ise anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Beşiktaş çok köklü bir camia. İki taraf için de başarıların ve şampiyonlukların geldiği bir birliktelik olmasını diliyorum. Bu konuda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sompo Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek de Beşiktaş ile yaptıkları anlaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu, söz konusu anlaşmanın sürdürülebilir olmasını istediklerini aktardı.