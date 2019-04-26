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Beşiktaş, Enzo Roco ve Orkan Çınar'ı gözden çıkardı

Beşiktaş, Enzo Roco ve Orkan Çınar'ı gözden çıkardı

Beşiktaş’ta sözleşmeleri bitecek Gökhan Töre ve Tolga Zengin dışında Enzo Roco ve Orkan Çınar da kadroda düşünülmüyor.

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Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezon planlarında sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında Enzo Roco ve Orkan Çınar'a da yer vermeyi planlamıyor.

Birisi Enzo Roco, diğeri ise Orkan Çınar. Yılda 1.4 milyon euro kazanan Şilili stoper ile Orkan Çınar'a takım bulmaları durumunda "Her türlü kolaylık" sözü verildi.

Orkan Çınar 2017 yılının yaz transfer döneminde o sezon küme düşen Gaziantepspor'dan transfer edilmiş ve Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanması üzerine Konyaspor'a kiralanmıştı. Son olarak bu sezon başında 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralanmış ve devre arasında siyah beyazlı ekibe geri dönmüştü. Orkan, devre arasında geri döndüğü Beşiktaş'ta henüz forma şansı bulabilmiş değil.

ROCO, BEKLENENDEN ÇOK UZAK ÇIKTI

Şilili futbolcu Enzo Roco, sezon başında Meksika ekiplerinden Cruz Azul'den bedelsiz olarak transfer edilmiş ve beklentilerin uzağında bir performans sergilemişti. Roco, bu sezon Beşiktaş'ta sadece 10 maça çıkmış ve takımına bir gollük katkı sağlamıştı.

(Takvim)

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