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  3. Beşiktaş, Enzo Roco ve Jeremain Lens ile ocak ayında yollarını ayıracak

Beşiktaş, Enzo Roco ve Jeremain Lens ile ocak ayında yollarını ayıracak

Beşiktaş, Enzo Roco ve Jeremain Lens ile ocak ayında yollarını ayıracak

İspanyol medyası, Beşiktaş’ta Ocak ayında gönderilecek futbolcuların listesini yazdı.

Marca Gazetesi “Roco gidecek. Sonra sıra Lens’e gelecek” yorumunda bulundu. Şilili oyuncunun Abdullah Avcı tarafından istenmediğini yazan gazete, Hollandalı kanat oyuncusunun da beklentinin çok altında kaldığını vurguladı. Quaresma’nın da Başkan Fikret Orman tarafından gönderildiğini belirten Marca “Ocak’ta Beşiktaş yine çok hareketli olacak” dedi.

(Star)

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