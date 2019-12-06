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  3. Beşiktaş, Emre Kılınç transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Emre Kılınç transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Emre Kılınç transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Sivassporlu futbolcu ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın, Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara başlarken, Siyah-Beyazlılar Demir Grup Sivasspor’un başarılı orta sahası Emre Kılınç ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yaz döneminde gerçekleşmeyen transfer nedeniyle bir hayli üzülen Emre, devre arası için gün sayıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcunun, makul bir bonservis ödenerek transfer edileceği ifade ediliyor.

(Güneş)


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