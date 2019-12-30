Beşiktaş Eljif Elmas'ı transfer listesinden çıkarttı

KARTAL’IN Eljif Elmas planları tutmadı. Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Kadromuza katarsak gücümüzü artırır’ dediği Boşnak oyuncu için ilk olarak babası Djevat Elmas ile görüşmüştü. Ancak Baba Elmas, “Eljif, Napoli’ye büyük umutlarla geldi. Teknik direktör değişikliği oldu ama yeni çalıştırıcı Gattuso da onu takımda görmek istiyor. Eljif de kişisel hedefleri doğrultusunda İtalya’da kalmak istiyor” cevabını verdi. Beşiktaş da bu sözler üzerine Eljif Elmas’ı listeden çıkarttı

(Star)