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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 15:09
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 15:09

Beşiktaş, Dorukhan Toköz'un ücretini belirledi

Beşiktaş, Dorukhan Toköz'un ücretini belirledi

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Öncelikle maaş indirimi konusunu çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, hala talibi olan isimleri de satışa çıkarma kararı aldı.

Beşiktaş'taki ekonomik kriz, corona virüsü salgını nedeniyle ödemelerin durmasıyla birlikte daha da derinleşti. Ekonomik dar boğazın tam ortasında olan Kara Kartal'da, futbolcu maaşlarında indirim görüşmeleri ufaktan başladı.

Hatta siyah-beyazlı kulüpte bugünlerde ligin nasıl ve ne zaman başlayacağı değil, bu kriz ortamından nasıl çıkılacağı konuşulmaya başlandı. Kadroda düşünülmeyen kiralık oyuncular bir bir kulüpten ayrılırken, sözleşmesi devam eden isimlerle ilgili de yeni tasarruf tedbirleri devreye sokuldu. Öncelikle maaş indirimi konusunu çözmek isteyen yönetim, hala talibi olan isimleri de satışa çıkarma kararı aldı.

YALÇIN: HER OYUNCU SATILABİLİR

Bu doğrultuda önce teknik direktör Sergen Yalçın ile bir toplantı yapan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, hangi futbolcuların yüksek öncelikle kulüpte kalması gerektiğini hocaya sordu.

47 yaşındaki teknik adamın yönetime, "Kulüp zor durumdaysa ve iyi bir getiri olacaksa her oyuncu satılabilir" dediği öğrenildi. Bunun üzerine masaya satılabilecek oyuncuların listesi kondu ve değerleme yapıldı. Salgın nedeniyle değişen futbol ekonomisinde eski astronomik rakamları bulmanın zor olacağını bilen yönetim, taliplisi olabilecek oyuncular için fiyat aralığı belirledi. Belirlenen tavan ücretle pazarlık başlayacak, taban ücret altına kesinlikle inilmeyecek

İŞTE OYUNCULAR İÇİN BELİRLENEN DEĞERLER:

Domagoj Vida 6-10 milyon euro

Dorukhan 5-10 milyon euro

Adem Ljajic 5-7.5 milyon euro

Kevin Nkoudou 4-7.5 milyon euro

Güven Yalçın 2.5-5 milyon euro

Burak Yılmaz 2-4 milyon euro

Victor Ruiz 1.5-4 milyon euro

Erdoğan Kaya 1.5-5 milyon euro

Tyler Boyd 1-2 milyon euro

(Sabah)

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