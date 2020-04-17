Beşiktaş, Dorukhan Toköz'un ücretini belirledi

Beşiktaş'taki ekonomik kriz, corona virüsü salgını nedeniyle ödemelerin durmasıyla birlikte daha da derinleşti. Ekonomik dar boğazın tam ortasında olan Kara Kartal'da, futbolcu maaşlarında indirim görüşmeleri ufaktan başladı.
Hatta siyah-beyazlı kulüpte bugünlerde ligin nasıl ve ne zaman başlayacağı değil, bu kriz ortamından nasıl çıkılacağı konuşulmaya başlandı. Kadroda düşünülmeyen kiralık oyuncular bir bir kulüpten ayrılırken, sözleşmesi devam eden isimlerle ilgili de yeni tasarruf tedbirleri devreye sokuldu. Öncelikle maaş indirimi konusunu çözmek isteyen yönetim, hala talibi olan isimleri de satışa çıkarma kararı aldı.
YALÇIN: HER OYUNCU SATILABİLİR
Bu doğrultuda önce teknik direktör Sergen Yalçın ile bir toplantı yapan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, hangi futbolcuların yüksek öncelikle kulüpte kalması gerektiğini hocaya sordu.
47 yaşındaki teknik adamın yönetime, "Kulüp zor durumdaysa ve iyi bir getiri olacaksa her oyuncu satılabilir" dediği öğrenildi. Bunun üzerine masaya satılabilecek oyuncuların listesi kondu ve değerleme yapıldı. Salgın nedeniyle değişen futbol ekonomisinde eski astronomik rakamları bulmanın zor olacağını bilen yönetim, taliplisi olabilecek oyuncular için fiyat aralığı belirledi. Belirlenen tavan ücretle pazarlık başlayacak, taban ücret altına kesinlikle inilmeyecek
İŞTE OYUNCULAR İÇİN BELİRLENEN DEĞERLER:
Domagoj Vida 6-10 milyon euro
Dorukhan 5-10 milyon euro
Adem Ljajic 5-7.5 milyon euro
Kevin Nkoudou 4-7.5 milyon euro
Güven Yalçın 2.5-5 milyon euro
Burak Yılmaz 2-4 milyon euro
Victor Ruiz 1.5-4 milyon euro
Erdoğan Kaya 1.5-5 milyon euro
Tyler Boyd 1-2 milyon euro
(Sabah)
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