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aksam.com.tr
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 17:26
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Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme uzatıyor

Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme uzatıyor

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Beşiktaş yönetimi, sakatlıktan dönen Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatmak istiyor. Siyah beyazlıların, 24 yaşındaki oyuncuyla yakın zamanda görüşeceği ifade edildi.

Yaşadığı uzun sakatlık sonrası sahalara dönen Dorukhan Toköz, sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetimiyle ile masaya oturacak.

Daha önce transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen arasında yaşananlar basına yansımış ve Torunoğulları 'böyle bir menajeri tanımıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti ancak Dorukhan'ın menajer değişikliği yaptığı ve Ahmet Bulut ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Dorukhan'ı takımda tutmak istediği biliniyor. Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirilme yapılarak, sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Dorukhan'ın da Beşiktaş'ta kendini göstererek Avrupa'da forma giymek istediği gelen haberler arasında.

(TRT Spor)

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