Beşiktaş, Domagoj Vida'nın alternatifini belirledi: Justin Hoogma

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Domagoj Vida'yı yüksek bir bedelle satarak hem maliyetinden kurtulmak isteyen hem de, bütçe yaratmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper gittiği zaman zor durumda kalmamak için kolları sıvadı.
Vida'nın yerini doldurabilecek düşük maliyetli bir stoper arayan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy'un uzun süredir izlediği Justin Hoogma, bu kez de kulübün scoutları tarafından izlendi.
AJAX FORVETLERİNE GEÇİT VERMEDİ
Utrecht'in Ajax'ı 2-0 yendiği kupa maçını izlemek için Hollanda'ya giden Beşiktaş'ın scoutları Utrecht'in 2-0 kazandığı maçta, Ajax'ın forvetlerine adım attırmayan Hoogma'yı listeye aldılar. Bonservisi Hoffenheim'de bulunan 21 yaşındaki 1.90 boyundaki sol stoper Hoogma, Utrecht'te kiralık oynuyor.
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