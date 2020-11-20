Beşiktaş devre arasında Volkan Babacan'a imzayı attırıyor

LİSTENİN BAŞINDA VOLKAN BABACAN VAR
Ligi bilen ve maliyeti yüksek olmayan isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar'da, listenin başında Volkan Babacan'ın ismi yazıyor. Daha önceki 2 transfer döneminde de ciddi şekilde temas kurulan Volkan, bu kez Kartal olmaya çok yakın. Başakşehir'de deyim yerindeyse kulübeye hapsolan 32 yaşındaki eldiven, Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Siyah-Beyazlılar ise terk şart olarak, "Bonservis sorununu çöz" diyor.
BAŞAKŞEHİR’DEN SÖZ ALDI
Sezon sonunda mukavelesi bitecek Volkan'ın şimdiden Başakşehir cephesiyle görüşmelere başladığı ve devre arasında kolaylık gösterilmesi için söz aldığı öğrenildi.
B PLANI SERKAN KIRINTILI
Son anda bir aksilik çıkmazsa İstanbul ekibi, Volkan Babacan'a bonservisini bedelsiz olarak verecek. Siyah-Beyazlılar'da her ihtimale karşı B planı olarak Serkan Kırıntılı gündemde tutuluyor. 35 yaşındaki deneyimli kalecinin de Konyaspor ile olan sözleşmesi sezon bitiminde sona eriyor.
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