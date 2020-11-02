Beşiktaş devre arasında Mario Mandzukic için yine harekete geçecek

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Mario Mandzukic için devre arasında tekrar devreye girmeye hazırlanıyor. Hırvat golcü herhangi bir kulüple anlaşamazsa Siyah-Beyazlılar bir kez daha harekete geçecek.

Bonservisi elinde olan Hırvat yıldızın, birçok kulüple görüşme gerçekleştirdiği ancak şartlarda bir türlü anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.



KULÜP BULAMAZSA YENİDEN HAREKETE GEÇİLECEK

34 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlı yöneticiler, ocak ayına kadar Mandzukic kulüp bulamazsa devre arası transfer döneminde başarılı forvet için bir kez daha düğmeye basacak.