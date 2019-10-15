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  3. Beşiktaş devre arasında Loris Karius'u göndermenin hesaplarını yapıyor

Beşiktaş devre arasında Loris Karius'u göndermenin hesaplarını yapıyor

Beşiktaş devre arasında Loris Karius'u göndermenin hesaplarını yapıyor

Beşiktaş’ta devre arasında Loris Karius defteri kapanabilir. Pazar günkü kongrede başkanlık yarışına giren adaylardan Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı’nın göreve seçilmeleri halinde takımda ilk hamleyi kalede yapacakları ileri sürüldü.

Her iki adayın da performansını beğenmedikleri Alman file bekçisi ile yolları ayırmayı planladıkları ifade edildi. Eğer Çebi başkan olursa Karius’un yerine Mallorca’da kiralık olarak forma giyen eski kalecileri Fabri’nin bonservisini Fulham’dan alacağı iddia edildi. Adalı başkanlık koltuğunu oturursa Medipol Başakşehirli Volkan Babacan’a eldivenleri teslim edecek.

(Star)

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