Beşiktaş devre arasında Loris Karius'u göndermenin hesaplarını yapıyor

Her iki adayın da performansını beğenmedikleri Alman file bekçisi ile yolları ayırmayı planladıkları ifade edildi. Eğer Çebi başkan olursa Karius’un yerine Mallorca’da kiralık olarak forma giyen eski kalecileri Fabri’nin bonservisini Fulham’dan alacağı iddia edildi. Adalı başkanlık koltuğunu oturursa Medipol Başakşehirli Volkan Babacan’a eldivenleri teslim edecek.

(Star)