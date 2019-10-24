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  3. Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.     

Diğer futbolcuların ise 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik antrenman yaptığı aktarıldı.     

Radamel Falcao'nun takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği duyuruldu.     

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.      

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