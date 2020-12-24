Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah-Beyazlılar karşılaşmayı 1-0 kazanarak ligde son 9 maçında 7. galibiyetini aldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü 61. dakikada Domagoj Vida attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

İLK 11’LER



MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

ANKARAGÜCÜ 0-1 BEŞİKTAŞ

Gol: Dk.61 Domagoj Vida

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelede ilk düdük çaldı.

1’ Maçın henüz 45. saniyesinde Ankaragücü'nde Saba Lobjanidze sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutu Welinton’a çarpıp kornere çıktı.

6’ Emre Güral’ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalecinin solundan auta gitti.

10' Saba Lobjanidze bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ersin'i çalımlayan oyuncu topu ayağından açınca mutlak bir gol pozisyonunu harcadı.

14’ Beşiktaş hızlı atakla tehlikeli geldi. Sol kanattan N’Sakala’nın ceza sahasına yerden sert çevirdiği topa kimse dokunamadı.

18’ Penaltı noktasında müsait pozisyonda topla buluşan Emre Güral’ın şutu üstten auta gitti.

23’ Ceza sahası sağ çizgisinden Mensah’ın kestiği ortayı Larin kafayla ağlara gönderdi ancak hakem Halis Özkahya, Kanadalı futbolcunun faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

30’ Welinton'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Bernard Mensah'ın vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

39' MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı hızlı atakla 2'ye 2 pozisyonda yakaladı ancak Emre Güral topun üstüne basınca pozisyon kayboldu.

45+5 Kitsiou’nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Ersin sağına yatarak çıkardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

49’ Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Endri Cekici'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

54’ Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Welinton'un ortasında Kale önünde Mensah'ın kafa vuruşunda top kaleci Friedrich'de kaldı.

58’ Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ortasında penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

59’ Ankaragücü gole çok yaklaştı! Sağ kanattan içeri giren Lobjanidze'nin sert ortasında kaleci Ersin'den seken top ceza yayında Lukasik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

61’ Sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Vida kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. (0-1)

64’ Saba Lobjanidze'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Domagoj Vida topu uzaklaştırdı.

74’ Sol kanattan Ankaragücü'nün kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.

80’ Ankaragücü etkili geldi. Lukasik'in ceza sahasında şutunda top üstten auta gitti.

86’ Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşa Welinton kafayı vurdu, kaleci Friedrich topu zorlanmadan kontrol etti.

89’ Sol kanattan N'koudou'nun ortasında Josef arka direkte topu auta gönderdi.

Karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.

- BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK



Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

- SOL BEKTE 5 MAÇ SONRA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

- MKE ANKARAGÜCÜ'NDE DE 3 DEĞİŞİKLİK



MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi.

Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu.

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.