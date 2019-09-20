Beşiktaş deplasmanda dağıldı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, ilk maçında Slovakya'da Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısında 90+3 ve 90+4. dakikalarda yediği gollere engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 45+1'de kendi kalesine Bozhikov atarken ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 58'de Sporar, 90+3'te Ljubicic, 90+4'te Rhasalla'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puansız bir şekilde Slovakya'dan dönerken Slovan Bratislava puanını 3 yaptı. Grupta oynanan diğer maçta ise Braga, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, gruptaki bir sonraki maçında 3 Ekim'de Wolverhampton'ı İstanbul'da konuk edecek.

LORIS KARIUS'TAN BÜYÜK HATA

Beşiktaş, 14. dakikada Alman kalecisi Loris Karius'un yaptığı büyük hata ile mağlup duruma düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun vuruşunda Beşiktaş file bekçisi Karius kalesini terketti ve kafa ile topu uzaklaştırmak istedi ancak ceza sahası dışında takım arkadaşıyla çarpışıp topu uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Sporar seken topu önüne aldı ve boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

LJAJIC, PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş, aradığı gole 29. dakikada ulaştı. Ceza sahasında topu önünde bulan Ljajic rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Ljajic, sakin bir vuruşla siyah beyazlılara beraberliği getirdi.

HERKES PENALTI BEKLEDİ, HAKEM SARI VERDİ!

Beşiktaş, 38. dakikada bir penaltı daha bekledi! Ljajic'in yere düşmesinin ardından oyunu durduran maçın Estonyalı hakemi Tohver, kendisini aldattığı gerekçesiyle Ljajic'e sarı kart gösterdi. Futbol yorumcuları ise pozisyonun net penaltı olduğunu belirtirken hakemi eleştirdi.

N'KOUDOU, RAKİBE ATTIRDI!

Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında öne geçti. N'Koudou'nun ceza sahasına yaptığı sert ortada Bratislava savunmacısı Bozhikov topu kendi ağlarına gönderdi. Beşiktaş bu golle soyunma odasına üstün gitti.

BU KEZ HATA RUIZ'DEN GELDİ...

Slovan Bratislava, 58. dakikada skoru eşitledi. Ev sahibi ekibin attığı bu gol de Beşiktaş'taki bireysel bir hata sonucunda geldi. Savunmanın arkasına atılan pası Victor Ruiz yatarak kesmek istedi ancak top ondan sekti ve sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'un önüne düştü. Sporar, topu yakın köşeden ağlara gönderdi ve skoru eşitledi.

VICTOR RUIZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz, 74. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Acı içinde yerde kalan Ruiz, oyundan alınırken yerine Atiba Hutchinson girdi.

BEŞİKTAŞ, UZATMALARDA YIKILDI

Karşılaşmanın 2-2 biteceği düşünülürken uzatma dakikalarında Beşiktaş, 2 gol birden yiyerek büyük şok oldu. Önce Ljubicic sonra Rhasalla'nın golleriyle Slovan Bratislava skoru bir anda 4-2 yaptı.

(Sporx)