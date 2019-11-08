Beşiktaş, deplasmanda Braga'ya mağlup oldu ve Avrupa'dan elendi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz'de Braga ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Braga oldu.

Braga'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 37. dakikada Paulinho, 81. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 29. dakikada Tyler Boyd'dan geldi.

Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, 44. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Braga ise 10 puana ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 28 kasım tarihinde Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Braga'nın konuğu da Wolverhampton olacak.

AVCI'NIN YERİNE RECEP UÇAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, grip olması nedeniyle siyah-beyazlı takımın Portekiz'de Braga ile oynadığı maçta yedek kulübesinde yer alamadı. İstanbul'da kalan Abdullah Avcı yerine, siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar bulundu.

KARTAL YILMAZ İÇİN BİR İLK

Beşiktaş, Braga deplasmanındaki maça Lorius Karius, Caner Erkin, Enzo Roco, Domagoj Vida, Necip Uysal, Kartal Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir 11'iyle çıktı. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Yılmaz, siyah-beyazlı takımda ilk 11'de şans buldu.

DURAN TOPLA GELEN GOL

Beşiktaş maçın ilk dakikalarında rakibine savunmada boş alan vermemeye çalışırken, Braga ise bu bölümde golü düşündü. Siyah-beyazlı temsilcimiz, maçın başında kalesini iyi savunamayınca, Braga öne geçti. Sequeira'nın soldan kullandığı kornerde Paulinho, altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.

TYLER BOYD İLK GOLÜNÜ ATTI!

Beşiktaş yediği golün ardından oyundan kopmada ve santrayla birlikte rakip kalede gol bulmak için çabaldı. Siyah-beyazlıların hücuma çıktığı anlarda, topu kapmaya çalışan Braga, hızlı ataklarla Beşiktaş kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. Karşılamada dakikalar 29'u gösterdiğinde, Beşiktaş beraberliği sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lens, pasını kale alanındaki Umut Nayir'e çıkardı. Umut meşin yuvarlağı bekletmeden Boyd ile buluşturdu. ABD'li oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda rakibini geçtikten sonra dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu yakın direk dibinden ağlara gitti. Böylece Tyler Boyd, Beşiktaş'ta ilk golünü atmış oldu.

BEŞİKTAŞ, PAULINHO'YU DURDURAMADI

Beşiktaş maçta beraberlği yakalamasına rağmen zaman zaman kalesinde tehlikeli anlar yaşadı. Mücadelenin 37. dakikasında ev sahibi Braga, yeniden öne geçti. Sol kanatta Sequeira, pasını savunmanın arkasına sarkan Galeno'ya verdi. Bu oyuncunun ortasında Paulinho'nun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

JEREMAIN LENS'E SKANDAL KIRMIZI!

İlk yarıda oyunun son bölümlere doğru oldukça tartışılan bir pozisyon yaşandı. Maçın 44. dakikasında orta alana yakın bir bölgede Lens'in ikili mücadeleye girdiği Palhinha yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Gediminas Mazeika, Lens'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Lens, uzun süre hakem Gediminas Mazeika'ya pozisyonda sert bir hareketinin olmadığını anlatmasına rağmen, Litvanyalı hakemin kararı değişmedi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI KALMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş, Tyler Boyd ve Güven Yalçın ile zaman zaman Braga kalesinde etkili olmaya çalıştı. Siyah-beyazlılar, ceza sahasıan giremediği anlarda, şutlarla kaleyi yokladı. Ancak siyah-beyazlılar, hücum anlamında istediği düzeyde ataklar geliştiremedi.

Braga, ikinci yarıda daha rölantide bir oyun ortaya koymasına rağmen, tehlikeli pozisyonlara da üretti. İkinci yarıda Loris Karius'a takılan Braga, 81. dakikada maçtaki 3. golünü buldu. Braga forması giyen Wilson Eduardo, attığı golle Beşiktaş'ın puan ve gruptan çıkma şansını bitirdi.