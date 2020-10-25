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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 16:48
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Beşiktaş Denizli'ye meşalelerle uğurlandı

Beşiktaş Denizli'ye meşalelerle uğurlandı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli'ye hareket etti.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban ile Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, takımla birlikte Denizli'ye gitti.

MEŞALELERLE UĞURLANDI

Öte yandan bir grup taraftar da Denizli'ye gitmek üzere BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan takımı meşaleler yakıp, tezahüratlar ve başarı dilekleriyle uğurladı.

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