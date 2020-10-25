Beşiktaş Denizli'ye meşalelerle uğurlandı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban ile Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, takımla birlikte Denizli'ye gitti.
MEŞALELERLE UĞURLANDI
Öte yandan bir grup taraftar da Denizli'ye gitmek üzere BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan takımı meşaleler yakıp, tezahüratlar ve başarı dilekleriyle uğurladı.
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamazoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün iyi bir galibiyet aldık" dedi.
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi 2008-19 yılları arasında Bordo-Mavililerde forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına destek oldu.
Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.