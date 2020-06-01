Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı' 'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı' Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

Beşiktaş'ta efsane geri döndü Beşiktaş'ta efsane geri döndü Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıl-42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.