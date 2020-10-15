Beşiktaş denge, kuvvet, pas ve şut çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.



İdman, 5'e 2 pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.