Beşiktaş, Darko Lazovic'in menajerine teklif götürdü

Kısa süre içinde yeni teknik adamı açıklayacak olan Fikret Orman yönetimi, transferleri de kampa yetiştirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın gündemindeki isim, Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lens ve Quaresma'yı satmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, sağ kanat için Sırp futbolcu Lazovic kadrosuna katmak istiyor. 30 Haziran'da serbest kalacak olan Lazovic'in menajerine teklif götürüldüğü öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞECEK

Bonservis bedelinin ödenmeyecek olması ciddi bir avantaj. Duhuliye.com'un haberine göre Lazovic'i kadrosuna katmak isteyen birkaç Avrupa kulübü daha bulunuyor. Transfer önümüzdeki hafta netleşecek.

BU SEZON MAÇ KAÇIRMADI...

4 sezondur İtalya Ligi Serie A'da Genoa forması giyen Darko Lazovic bu sezon 34 maçta görev yaparken bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 4 de asist yaptı. Bu maçlarda sadece 2 sarı kart gördü. 1990 doğumlu olan Sırp sağ kanat oyuncusu 7 kez de milli takım formasını sırtına geçirdi.

(Takvim)