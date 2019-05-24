Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0897
  • 6,8136
  • 251.077
  • 85.400
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Darko Lazovic'in menajerine teklif götürdü

Beşiktaş, Darko Lazovic'in menajerine teklif götürdü

Beşiktaş, Darko Lazovic'in menajerine teklif götürdü

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Kısa süre içinde yeni teknik adamı açıklayacak olan Fikret Orman yönetimi, transferleri de kampa yetiştirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın gündemindeki isim, Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lens ve Quaresma'yı satmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, sağ kanat için Sırp futbolcu Lazovic kadrosuna katmak istiyor. 30 Haziran'da serbest kalacak olan Lazovic'in menajerine teklif götürüldüğü öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞECEK

Bonservis bedelinin ödenmeyecek olması ciddi bir avantaj. Duhuliye.com'un haberine göre Lazovic'i kadrosuna katmak isteyen birkaç Avrupa kulübü daha bulunuyor. Transfer önümüzdeki hafta netleşecek.

BU SEZON MAÇ KAÇIRMADI...

4 sezondur İtalya Ligi Serie A'da Genoa forması giyen Darko Lazovic bu sezon 34 maçta görev yaparken bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 4 de asist yaptı. Bu maçlarda sadece 2 sarı kart gördü. 1990 doğumlu olan Sırp sağ kanat oyuncusu 7 kez de milli takım formasını sırtına geçirdi.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezan Aksun'un oğlu ikinci kez dava açtı
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Demet Evgar ailece Norveç tatiline çıkıyor!
Emre Karayel yaşadıklarından ders çıkardı, ev aldı!
Ramazan ayında mide problemlerinin önüne nasıl geçilebilir? <br> Gastrit ve reflüye karşı nasıl ö

Gastriti veya Reflüsü Olanlar Ramazanda Nelere Dikkat Etmeli?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur?

Pentagon'dan 'UFO' itirafı