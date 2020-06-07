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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 14:11
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Beşiktaş, Cenk Tosun'un doğum gününü Benfica'ya attığı golle kutladı

Beşiktaş, Cenk Tosun'un doğum gününü Benfica'ya attığı golle kutladı

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Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da kariyerini sürdüren eski futbolcularından Cenk Tosun'un 29. yaş gününü kutladı.

Kulübün Twitter hesabından, milli futbolcunun Beşiktaş formasıyla, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı şık golün videosuyla birlikte, "İyi ki doğdun Cenk Tosun, mutlu yıllar." mesajı paylaşıldı.

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