Beşiktaş, Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçti

Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesinina ardından "transfer sihirbazı" olarak gösterilen Umut Güner resmen düğmeye bastı ve Cenk Tosun'un kiralık transferi için Everton ile masaya oturdu.

Everton'un 22 milyon euro rekor bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Cenk Tosun'u bir sezon kiralamak için resmen devreye giren Beşiktaş, Everton'u ikna etmeye çalışıyor.

Everton'un 28 yaşındaki Cenk Tosun'u kiralama opsiyonunu devrede bırakarak Premier Lig'de bir başka takıma satmak istemesi ve bu yönde görüşmelerde bulunması Beşiktaş'ın elini zayıflatırken, Cenk'in yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi siyah-beyazlı kulübün umutlarını taze tutuyor. Cenk Tosun ile Türkiye'ye dönmesi konusunda her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş Yönetimi, Mayıs'ın 20'sinden sonra Everton kulübü ile masaya oturacak ve bir kez daha pazarlıklara başlayacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçı Vadafone Park'ta Umut Güner ve Ahmet Kavalcı ile birlikte izleyen Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarının "geri dön" tezahüratlarına el sallayarak ve sonrasında elini kalbine götürerek cevap verdi. Öte yandan Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçın seremonisine Burak Yılmaz, Cenk Tosun'un küçük kızı ile birlikte çıktı.

Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Cenk Tosun, "Türkiye'de benim durağım belli ve döneceksem de bu takım sadece Beşiktaş olur" ifadelerini kullandı.

(Sporx)