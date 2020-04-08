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aksam.com.tr
  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:47
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  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:52

Beşiktaş Çekyalı orta saha ile anlaştı

Beşiktaş Çekyalı orta saha ile anlaştı

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Koronavirüs salgını sebebiyle duran futbol ortamında transfer iddiaları ise sürüyor. Beşiktaş'ın, Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag'daki sözleşmesini fesheden Martin Hasek ile prensipte anlaştığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren kulüpler, bir yandan da belirsizlik ortamında yeni sezon için transfer planlaması yapmaya çalışıyor. 

Süper Lig ekiplerinin az maliyetli isimlere yönelmesi beklenirken, Beşiktaş'ın da bonservisi elinde olan Çek orta saha Martin Hasek'i gündemine aldığı iddia edildi.

MENAJERİ İLE TEMAS KURULDU

A Spor'un iddiasına göre; Beşiktaş; Semih Kaya'nın da formasını giydiği Sparta Prag ile olaylı bir ayrılık yaşayan ve takımdaki sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki Hasek'in menajeri ile temas kurdu.

Siyah beyazlıların bonservisi elinde olan Hasek ile prensipte anlaştığı kaydedilirken, henüz resmi bir durumun olmadığı vurgulandı.

Martin Hasek kimdir?

Yaş: 24

Boy: 1.81

Uyruk: Çekya

Mevki: Orta saha

Ayak: Sol

Güncel piyasa değeri: 1.4 milyon Euro

Bu sezon Sparta Prag ile 20 resmi maça çıkan Hasek, 6 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Trabzonspor'a karşı da Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da forma giyen 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. (ajansspor)

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