Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı transfer etmek istiyor

Ara transfer döneminde 'limit' sorunu nedeniyle istediği oyuncularla yapılacak görüşmeleri rafa kaldırmak zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, 2020-21 dönemi için kolları sıvadı.
Kiralık sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitecek olan kaleci Karius için 8.5 milyon euro'luk hakkını kullanmama kararı alan siyah-beyazlı yönetim, onun yerine bir sonraki sezon gelmesi muhtemel yabancı sınırlamasını da düşünerek yerli kaleciye yöneldi. İlk hedefin ise Rizespor'da forma giyen Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın da yerli kaleciden yana tavır koyduğu ancak yönetimin önüne getirdiği Sinan Bolat ile eski öğrencisi Volkan Babacan isimlerini ayaklarını iyi kullanamadıkları için reddettiği bildirildi. Avcı'nın Gökhan'ı da bu konuda fazla yeterli bulmamasına rağmen 25 yaşında olması ve halen gelişmeye devam etmesi nedeniyle tercih ettiği gelen haberler arasında.
Burnley Menajeri Dyche, golcü oyuncuya övgüler yağdırırken, “18 milyon Pound konuşuluyor, bu transfer imkansız” dedi.
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.
Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius'un yerine Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki Gökhan'ın peşine düştü.
Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde en skorer görüntüsünü ortaya koyduğu Sivasspor’u yine boş geçmek istemiyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.
Galatasaray'ın Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı kırmızılı takımdan neden ayrıldığını açıkladı.
Victor Ruiz ve Mohamed Elneny, alacaklarının ödenmemesinden dolayı Beşiktaş'a ihtar çekti.