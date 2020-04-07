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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 09:17
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  • 07 Nisan 2020 Salı 09:39

Beşiktaş Caner Erkin'le anlaşamazsa Gael Clichy'yi kadrosuna katacak

Beşiktaş Caner Erkin'le anlaşamazsa Gael Clichy'yi kadrosuna katacak

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ile sözleşme yenilemek isteyen Beşiktaş yönetimi, B planını da hazırladı: Gael Clichy.

Beşiktaş transferde işini sıkı tutuyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ile nikah tazelemek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu sol bek ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise B planını Başakşehir'in yıldızı Gael Clichy olarak belirledi.

ÖNCELİK CANER ERKİN'DE

Yönetimin, sol bek için ilk iş olarak Caner'le masaya oturacağı ve tavan ücret olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacağı öğrenildi. Eğer bu görüşmede sonuç çıkmazsa Beşiktaş, Clichy için harekete geçecek.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Daha önce Arsenal ve M. City formalarını giyen Clichy'yi Beşiktaş, 2017'de istemiş ama Fransız sol bek Başakşehir'e gitmişti. Kartal, Caner'in durumuna göre yeniden Clichy'nin kapısını çalabilir.

BAŞAKŞEHİR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Başakşehir de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Clichy ile yola devam etmek istiyor. Bu sezon iyi bir performans gösteren 34 yaşındaki Fransız sol bek için çetin bir savaş yaşanması bekleniyor.

(Takvim)

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