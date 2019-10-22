Beşiktaş camiasında gündem Abdullah Avcı'nın geleceği ve Sergen Yalçın

Beşiktaş’ta başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sürecinde Abdullah Avcı ile devam edeceklerini açıklamış ancak bir noktaya dikkat çekmişti.

“Gerekirse istifa eder…”

Pazar günü yapılan Kongre’nin gündem maddelerinden birisi ise gelecek hafta sonunda Vodafone Park’ta oynanacak Galatasaray maçıydı. Oy atmaya gelen neredeyse tüm Kongre üyelerinin fikrine göre derbi Avcı için hayati öneme sahip. Çebi’nin, Galatasaray karşısında alınacak bir yenilgiyi asla kabul etmeyeceği ve Avcı’yı istifaya davet edeceğini iddia edenler çoğunlukta oldu.

KONGRE’NİN BİR BAŞKA GÜNDEMİ SERGEN YALÇIN OLDU

Avcı’yla ilgili bu konuşmalar yapılırken pek çok kongre üyesi Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün Sergen Yalçın olacağı fikrinde birleşmiş durumda. Üyeler, Çebi’nin, Avcı ile devam etmeyeceğini iddia ederken pek çoğu ise Sergen Yalçın’ın en geç sezon sonunda kesinlikle Beşiktaş’ın başında olacağını iddia etti.

(Fotospor)