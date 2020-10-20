Beşiktaş büyük bir tehlikeyle karşı karşıya

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya yol açtı. Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti.
6 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Galatasaray'ın dün akşam Aytemiz Alanyaspor'a 90+5'de yediği golle mağlup olması; sarı-kırmızılı kulübün büyük bir zihniyet değişimine ihtiyacın olduğunu gösterdi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, İzmir'de hata yapmayarak yoluna devam ederken birçok önemli kazanım ve gelişim sağlandı. Ozan, Caner, Serdar ve Pelkas başta olmak üzere ilk 11'de görev yapan isimlerin performansı teknik heyetten tam not aldı, 3 puan sevinci ikiye katlandı.
Beşiktaş'ta Nazım Sangare transferinin yatmasının sebebi belli oldu. İşte Antalyaspor'un Sangare karşılığında Beşiktaş'tan istediği oyuncu...