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  3. Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yedeğini buldu: Yohan Boli

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yedeğini buldu: Yohan Boli

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yedeğini buldu: Yohan Boli

Burak Yılmaz’a yedek arayan Beşiktaş, St. Truiden’de forma giyen Yohan Boli için görüşmelere başladı.

Mustafa Pektemek ve Larin’in ayrılmasından sonra Burak dışında tek forvet olarak Güven Yalçın kaldı. Yeni sezonu iki golcü ile tamamlama riskine girmek istemeyen Beşiktaş’ın Fildişi Sahilli forvet oyuncusu için görüşmelere başladığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Belçika ekibinde 36 karşılaşmaya çıktı, 14 gol atarken, 5 de asist yaptı. Boli, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 2 kez görev aldı.

(Star)

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