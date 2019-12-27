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  3. Beşiktaş Burak Yılmaz'ın opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'ta yıldız golcü Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığı ve 1 yıl daha devam edileceği Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Beşiktaş Burak Yılmaz’ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullandı ve oyuncunun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Siyah-beyazlılar, Ocak 2019'da 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzalanan yıldız golcünün sözleşmesindeki opsiyonu kullandı. Beşiktaş böylece Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 2021'e kadar uzattı. Burak'ın sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 15 lig maçında 11 gol atan Burak Yılmaz, bu sezon da 11 maçta 5 gol kaydetti.


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