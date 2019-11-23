Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle Konya deplasmanında üç puanla döndü

Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 1-0'lık sonuçla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Yılmaz attı. Beşiktaş'ın tecrübeli forveti, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Konyaspor'un 3. dakikada Deni Milosevic ile Beşiktaş ağlarını havalandırdı. Hakem Fırat Aydınus, gelen VAR uyarısı üzerine monitörden incelemeye gitti ve şut anında Ömer Ali Şahiner'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un görüş açısını kapattığı gerekçesiyle ofsayt kararı verdi, golü iptal etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 16 puan toplayarak yükselişini sürdürdü ve 21 puana yükseldi. Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.