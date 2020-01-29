Beşiktaş, bugünkü idman fotoğraflarında Sergen Yalçın'a yer vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde koşu ve açma-germe çalışması ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 oyunu ile sürdü. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ile sona erdi.

Antrenmanda Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz koşu yaparken, Burak Yılmaz salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Hasta olan Gökhan Gönül, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Jeremain Lens ile milli takım kampında bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler ise çalışmada yer almadı.