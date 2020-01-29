Beşiktaş, bugünkü idman fotoğraflarında Sergen Yalçın'a yer vermedi

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde koşu ve açma-germe çalışması ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 oyunu ile sürdü. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ile sona erdi.
Antrenmanda Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz koşu yaparken, Burak Yılmaz salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Hasta olan Gökhan Gönül, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Jeremain Lens ile milli takım kampında bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler ise çalışmada yer almadı.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini TFF’ye bildirdi.
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.
Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu yönetimindeki 'futbol aklına' pek sıcak bakmıyor.
Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.