Beşiktaş, PSV forması giyen Erick Gutierrez için ilk resmi teması bugün kuracak

Beşiktaş'ta gözler artık tamamen transfer dönemine çevrilmiş durumda. Abdullah Avcı'nın raporuna göre ilerleyen siyah-beyazlıların listesinde birçok yıldız bulunurken bir süredir hummalı bir çalışma vardı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Beşiktaş, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken transferde düğmeye bastı.

Gençlerbirliği maçına Atiba Hutchinson damga vururken 3 asist 1 gol katkısı veren yıldız futbolcu parmak ısırtmıştı. Beşiktaş taraftarı Atiba'nın bu performansından oldukça memnun kalırken, tecrübeli futbolcunun yaşının 36 olması ilerleyen yıllar için bir soru işareti oluşturmuştu. Kanadalı yıldız, Beşiktaş'ta efsaneler arasına girerken, siyah-beyazlılar bir yandan da uzun süredir Atiba'nın yerini doldurabilecek kalitede bir isim için arayışlarını sürdürüyordu.

PSV'DEN MEKSİKALI TRANSFER HEDEFİ

Siyah-beyazlı kurmaylar uzun arayışlar sonunda yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu. Transferde zaman kaybetmek istemeyen Beşiktaş yönetimi resmi teması kurmaya karar verdi.

Bir süre önce gündeme gelen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'yeni Atiba' olarak gördüğü 24 yaşındaki Erick Gutierrez için bugün kulübü PSV ile ilk resmi temas kurulacak. Yönetim, yazılı bir teklifle Hollanda ekibine kiralama önerisinde bulunacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın dün muhasebe departmanıyla görüşerek rakamı netleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Gelen haberlere göre PSV tarafından teklife olumlu bir geri dönüş olursa siyah-beyazlı yönetim, Hollanda'ya çıkarma yaparak işi bitirmeye çalışacak.

1.81 boyundaki Meksikalı oyuncuyu Atiba'nın alternatifi olarak kullanıp gelecek sezona hazırlamak isteyen Abdullah Avcı'nın önerisiyle teklif satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden yapılacak.

(Sabah)