Beşiktaş bu sezonki en farklı galibiyetini aldı

Siyah-beyazlı ekip, zirve mücadelesi yaptığı Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu 13. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.
Süper Lig'deki 7. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 22'ye çıkararak zirve yarışını sürdürdü.
Beşiktaş, evinde üst üste 4. galibiyetini aldı.
Ligde ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi.
Siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi.
Ligde 2018-2019 sezonundaki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, evindeki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği rakibine iki karşılaşmada da 3-2 yenilmişti.
BU SEZONKİ EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALDI
Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetini de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldı.
Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip; Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir'i 3-2, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.
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