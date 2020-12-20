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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 21:58
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Beşiktaş bu sezonki en farklı galibiyetini aldı

Beşiktaş bu sezonki en farklı galibiyetini aldı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.

Siyah-beyazlı ekip, zirve mücadelesi yaptığı Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu 13. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

Süper Lig'deki 7. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 22'ye çıkararak zirve yarışını sürdürdü.

Beşiktaş, evinde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ligde ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi.

Siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi.

Ligde 2018-2019 sezonundaki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, evindeki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği rakibine iki karşılaşmada da 3-2 yenilmişti.

BU SEZONKİ EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALDI

Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetini de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldı.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip; Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir'i 3-2, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. 

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