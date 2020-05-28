Beşiktaş bu hafta Aitor Cantalapiedra'nın menajeriyle görüşecek

Beşiktaş dış transfer için girişimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Hollanda'da ailesinin yanında bulunan yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Hollanda ekibi Twente'de oynayan kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra'yı yakın takibe aldığı öne sürüldü.
TRANSFERİN GÖZDELERİNDEN
Hollanda kulübü ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 21 resmi maçta 7 gol, 4 asist yaparken gösterdiği performansla tüm kulüplerin dikkatini çekti. Cantalapiedra transferin gözdelerinden oldu.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Her iki kanatta da oynayabilen Aitor Cantalapiedra'nın bonservis bedeli olmamasını değerlendirmek isteyen Torunoğulları'nın İspanyol oyuncunun menajeriyle bu hafta görüşeceği öğrenildi.
(Takvim)
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Beşiktaş, Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aitor Cantalapiedra'yı gündemine aldı. Hâlihazırda Hollanda'da bulunan Siyah-Beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, 24 yaşındaki İspanyol sağ kanadın menajeriyle bu hafta görüşme yapacak.
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