Beşiktaş, Bryan Linssen ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.

Fenerbahçe'de Kuyt gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için her gün yeni bir isim ortaya atılırken son gündeme gelen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olmuştu. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Kuyt ile görüşmelere başladığını yazınca gözler bir anda Hollanda'ya çevrildi ancak işin aslının öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı.